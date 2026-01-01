HEPA Filtre | Kärcher

Alerji hastalarına yardımcı olur ve temiz hava seven herkes için idealdir: HEPA yüksek performanslı filtre (EN1822:1998) polen, mantar sporları, bakteriler ve toz akarı atıklarını yakalamada güvenilirdir. Yüksek performanslı filtre alerjenlerin ve tozların güvenilir bir şekilde filtrelenmesini garantiler ve mükemmel temizlik sağlar. Üflenen hava odanın havasından daha temizdir. Alerjiyi tetikleyen tüm taneciklerin %99,9’u 0,3 µm’da yakalanır. Özellikle yüksek temizlik ihtiyacı olanlar için ideal çözümdür.

Yüksek-etkili filtrasyon gücü Alerji hastaları için ideal