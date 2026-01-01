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    HEPA Filtre | Kärcher

    Rectangular black air filter with white pleated paper, featuring a grid-like top design.

    HEPA Filtre

    Sipariş numarası: 2.860-229.0

    HEPA yüksek performanslı filtre (EN1822:1998), polen, mantar sporları, bakteriler ve toz akarlarının yakalanmasında güvenilir kabul edilebilir. Tüm partiküllerin %99,9’u 0,3 µm’da filtrelenir.