HEPA Filtre VC 6 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-240.0HEPA hijyen filtresi (EN 1822:1998) sayesinde elektrikli süpürgenin çıkardığı hava oda havasından daha temizdir. Yıllık değişim önerilir.
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
85 x 75 x 46
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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