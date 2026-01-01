HEPA Filtre VC 6 | Kärcher

HEPA hijyen filtresi (EN 1822:1998) polen veya alerjiyi tetikleyen partiküller gibi en ince kirleri güvenilir bir şekilde filtreler. Üflenen hava odanın havasından daha temizdir. Alerjisi olanlar için idealdir. Filtreyi yılda bir kez değiştirmenizi öneririz.