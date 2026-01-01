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    Bataryalı çalı budayıcı HGE 18-45 Akülü Çit Kesme Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher hedge trimmer with black handle and silver blade, isolated on a white background.

    Bataryalı çalı budayıcı

    HGE 18-45 Akülü Çit Kesme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.444-230.0

    • 45 cm kesme uzunluğu, 18 mm diş aralığı
    • 18 V Batarya platformu
    • Bıçak koruması
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    Çit yüksekliği: 1 m, tek taraflı kesim