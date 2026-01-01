Bataryalı çalı budayıcı HGE 2-18 Battery Set | Kärcher

HGE 2-18 Bataryalı Set 18 V çit düzeltme makinesi ile güzel çitlere sahip olmak zahmetsizdir. Düşük ağırlığı ve ergonomik tutma kolu tasarımı, uzun süreli kullanımda bile çit düzeltme işindeki rahatsızlığı ve yorgunluğu ortadan kaldırır. 45 santimetrelik kesme uzunluğuna ve 18 milimetrelik diş açıklığına sahip elmas taşlamalı bıçak, her seferinde hassasiyet ve temiz kesimler garanti eder. Sağlam bıçak ucu koruyucusu, duvarlar veya çitler boyunca kesim yaparken bıçağın zarar görmesini engeller. Bahçe işleri bittiğinde, gövdedeki kullanışlı asma halkası sayesinde cihaz yerden tasarruf sağlamak için duvara asılarak saklanabilir. Takılması kolay koruyucu bıçak kılıfı da cihazın güvenli bir şekilde taşınabilmesini ve depolama sırasında korunmasını sağlar. HGE 2-18 Bataryalı Set 18 V çit düzeltme makinesi, hemen işe başlayabilmeniz için bir batarya ve batarya şarj cihazı ile birlikte sunulur.

Kolay taşıma Omuzlar ve kollar uzun süre çalıştıktan sonra bile yorulmaz. Taşmalama bıçağı Bıçak hassas bir kesme sonucu sağlar. Kontrol koruması Bıçağı korur ve binaların ve zeminlerin hasar görmesini önler. İkili emniyet koruması Çit budayıcısının istem dışı çalıştırılmasına karşı. Ergonomik kol tasarımı Daha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için. Asılı depolama döngüsü Cihaz, yerden tasarruf sağlayan bir saklama için tutma koluna entegre edilmiş bir asma halkasına sahiptir. Bıçak koruması Çit budama makinesini ihtiyaç duyulan her yere güvenle taşımak ve kullanımdan sonra güvenle saklamak için takılması kolaydır. 18V Kärcher pil gücü LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir LCD pil ekranlı Gerçek Zamanlı Teknoloji: Kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesi. Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir pil, diğer tüm 18 V Kärcher Pil Gücü platformu cihazlarında kullanılabilir.