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    Bataryalı çalı budayıcı HGE 2-18 Battery Set | Kärcher

    Yellow Kärcher hedge trimmer with black handle, accompanied by a charger and power cable.

    Bataryalı çalı budayıcı

    HGE 2-18 Battery Set

    Sipariş numarası: 1.445-601.0

    • 45 cm kesme uzunluğu, 18 mm diş aralığı
    • 18 V batarya platformu, 30 dakikalık çalışma süresi
    • 18 V batarya, batarya şarj cihazı, bıçak koruyucu