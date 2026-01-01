Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Bataryalı çalı budayıcı HGE 2-18 | Kärcher

    Yellow Kärcher cordless hedge trimmer with black handle and silver blade, isolated on a white background.

    Bataryalı çalı budayıcı

    HGE 2-18

    Sipariş numarası: 1.445-600.0

    • 45 cm kesme uzunluğu, 18 mm diş aralığı
    • 18 V Batarya platformu
    • Bıçak koruması