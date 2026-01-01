Bataryalı çalı budayıcı HGE 2-18 | Kärcher

18 V bataryalı çit düzeltme makinesi HGE 2-18 ile güzel çitlere sahip olmak zahmetsizdir. Düşük ağırlığı ve ergonomik tutma kolu tasarımı, HGE 2-18'in ele mükemmel şekilde oturmasını sağlayarak daha kapsamlı işlerin bile kolaylıkla üstesinden gelmenize olanak tanır. 45 santimetrelik kesme uzunluğuna ve 18 milimetrelik diş açıklığına sahip elmas taşlamalı bıçak, hassas ve temiz kesimler gerçekleştirir. Sağlam bıçak ucu koruyucusu, duvarlara veya çitlere yakın kesim yaparken bıçağın zarar görmesini engeller. Bahçe işleri tamamlandığında, gövdedeki pratik asma halkası yerden tasarruf sağlayan depolama için akıllı bir çözüm sunar. Takılması kolay koruyucu bıçak kılıfı ise cihazın güvenli bir şekilde taşınabilmesini ve depolama sırasında korunmasını sağlar.

Kolay taşıma Omuzlar ve kollar uzun süre çalıştıktan sonra bile yorulmaz. Taşmalama bıçağı Bıçak hassas bir kesme sonucu sağlar. Kontrol koruması Bıçağı korur ve binaların ve zeminlerin hasar görmesini önler. İkili emniyet koruması Çit budayıcısının istem dışı çalıştırılmasına karşı. Ergonomik kol tasarımı Daha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için. Asılı depolama döngüsü Cihaz, yerden tasarruf sağlayan bir saklama için tutma koluna entegre edilmiş bir asma halkasına sahiptir. Bıçak koruması Çit budama makinesini ihtiyaç duyulan her yere güvenle taşımak ve kullanımdan sonra güvenle saklamak için takılması kolaydır. 18V Kärcher pil gücü LCD pil ekranlı Gerçek Zamanlı Teknoloji: kalan çalışma süresini, kalan şarj süresini ve pil kapasitesini gösterir. Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür. Cihaz herhangi bir 18 V Kärcher Pil Gücü pili ile çalıştırılabilir.