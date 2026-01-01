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    Bataryalı çalı budayıcı HGE 3-18 Battery Set | Kärcher

    Kärcher hedge trimmer with blade cover and battery charger on a white background.

    Bataryalı çalı budayıcı

    HGE 3-18 Battery Set

    Sipariş numarası: 1.445-611.0

    • 50 cm kesme uzunluğu, 22 mm diş aralığı
    • Dönebilen tutma kolu, 18 V batarya platformu, 30 dakikalık çalışma süresi
    • 18 V batarya, batarya şarj cihazı, bıçak koruyucu, çit süpürme aparatı