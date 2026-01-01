Bataryalı çalı budayıcı HGE 3-18 Battery Set | Kärcher

HGE 3-18 Bataryalı Set 18 V çit düzeltme makinesi ile çit düzeltmek artık çok kolay. Tutma kolu, konforlu dikey kesimler için 90° döndürülebilir ve çalışma koşullarınıza mükemmel şekilde uyum sağlar. 50 santimetrelik kesme uzunluğu ve 22 milimetrelik diş açıklığı sayesinde, elmas taşlamalı bıçak her seferinde hassasiyet ve temiz kesimler garanti eder. Entegre testere fonksiyonu sayesinde daha kalın dallar bile sizi durduramaz. Temizlik zahmetini ortadan kaldırmak için, takılması kolay çit süpürme aparatı, yatay kesim yaparken kesikleri ve dalları yere doğru iter. Bıçak ucu koruyucusu, bıçağı hasara karşı güvenilir bir şekilde korur ve duvarlar veya binalar boyunca kesim yapmayı kolaylaştırır. İş bittiğinde, çit düzeltme makinesi depolamada yer tasarrufu sağlamak için entegre asma halkası kullanılarak kaldırılabilir. Bıçağın güvenli bir şekilde saklanabilmesi için bir koruyucu bıçak kılıfı dahildir. Ayrıca, çit süpürme aparatı saklama için koruyucu bıçak kılıfına klipslenebilir. Kärcher HGE 3-18 Bataryalı Set 18 V çit düzeltme makinesi, bahçedeki işlere hemen başlayabilmeniz için bir batarya ve hızlı şarj cihazı ile birlikte sunulur.

Dönebilen arka tutma kolu Çitleri budarken konfor için tasarlanmıştır. Tutma kolu sola veya sağa 90° döndürülebilir, bu da cihazı hem sol hem de sağ elini kullananlar için uygun hale getirir. Çilt süpürgesi Normalde kullanıcının önündeki zemin boyunca çitin içine düşecek çit kesimlerini rahatça süpürür. Testere işlevi Ara sıra daha kalın dallara sahip çitler için özellikle pratiktir. Taşmalama bıçağı Bıçak hassas bir kesme sonucu sağlar. Ergonomik kol tasarımı Daha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için. Kontrol koruması Bıçağı korur ve binaların ve zeminlerin hasar görmesini önler. İkili emniyet koruması Çit budayıcısının istem dışı çalıştırılmasına karşı. Asılı depolama döngüsü Cihaz, yerden tasarruf sağlayan bir saklama için tutma koluna entegre edilmiş bir asma halkasına sahiptir. Bıçak koruması Çit budama makinesini ihtiyaç duyulan her yere güvenle taşımak ve kullanımdan sonra güvenle saklamak için takılması kolaydır. Çit süpürme aparatı, taşıma veya saklama için koruyucu bıçak kapağına takılabilir. 18V Kärcher pil gücü LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür. Değiştirilebilir batarya, 18 V Battery Power batarya platformu cihazlarında kullanılabilir.