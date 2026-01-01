Bataryalı çalı budayıcı HGE 3-18 Battery Set | Kärcher

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Bataryalı çalı budayıcı
Sipariş numarası: 1.445-611.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Kesme uzunluğu (cm)
50
Diş aralığı (mm)
22
Bıçak hızı (kesikler/dk)
2450
Kesme bıçağı tipi
Lazer kesim, elmas taşlanmış
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Kapasite (Ah)
2
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (m²)
max. 190
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 30
Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
41 73
Çıkış gücü (A)
2.5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
921 x 193 x 185
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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