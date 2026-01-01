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    Bataryalı çalı budayıcı HGE 3-18 | Kärcher

    Yellow Kärcher hedge trimmer with black handle and blade cover, set against a white background.

    Bataryalı çalı budayıcı

    HGE 3-18

    Sipariş numarası: 1.445-610.0

    • 50 cm kesme uzunluğu, 22 mm diş aralığı
    • Dönebilen tutma kolu, 18 V batarya platformu
    • Bıçak koruyucu, çit süpürme aparatı