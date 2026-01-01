Bataryalı çalı budayıcı HGE 3-18 | Kärcher

Bahçeniz için hassasiyet ve konfor: 18 V bataryalı çit düzeltme makinesi HGE 3-18 ile çitleri verimli bir şekilde düzeltin. Tutma kolu, dikey kesimler yaparken ekstra konfor sağlamak için 90° döndürülebilir ve özel çalışma koşullarınıza mükemmel şekilde uyum sağlar. 50 santimetrelik kesme uzunluğu ve 22 milimetrelik diş açıklığı sayesinde, elmas taşlamalı bıçak her seferinde hassas ve temiz kesimler sunar. Entegre testere fonksiyonunu kullandığınızda, daha kalın dalları kesmek bile sorun teşkil etmez. Temizlik zahmetini ortadan kaldırmak için, takılması kolay çit süpürme aparatı, yatay kesim yaparken kesikleri ve dalları yere doğru iter. Bıçak ucu koruyucusu da bıçağı hasara karşı güvenilir bir şekilde koruyarak duvarlar veya binalar boyunca kesim yapmayı kolaylaştırır. İş bittiğinde, çit düzeltme makinesi depolamada yer tasarrufu sağlamak için entegre asma halkası kullanılarak kaldırılabilir. Çit düzeltme makinesinin güvenli bir şekilde saklanması için teslimat kapsamına bir koruyucu bıçak kılıfı dahildir ve bu kılıf, çit süpürme aparatı için kullanışlı bir saklama seçeneği sunar.

Dönebilen arka tutma kolu Çitleri budarken konfor için tasarlanmıştır. Tutma kolu sola veya sağa 90° döndürülebilir, bu da cihazı hem sol hem de sağ elini kullananlar için uygun hale getirir. Çilt süpürgesi Normalde kullanıcının önündeki zemin boyunca çitin içine düşecek çit kesimlerini rahatça süpürür. Testere işlevi Ara sıra daha kalın dallara sahip çitler için özellikle pratiktir. Taşmalama bıçağı Bıçak hassas bir kesme sonucu sağlar. Ergonomik kol tasarımı Daha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için. Kontrol koruması Bıçağı korur ve binaların ve zeminlerin hasar görmesini önler. İkili emniyet koruması Çit budayıcısının istem dışı çalıştırılmasına karşı. Asılı depolama döngüsü Cihaz, yerden tasarruf sağlayan bir saklama için tutma koluna entegre edilmiş bir asma halkasına sahiptir. Bıçak koruması Çit budama makinesini ihtiyaç duyulan her yere güvenle taşımak ve kullanımdan sonra güvenle saklamak için takılması kolaydır. Çit süpürme aparatı, taşıma veya saklama için koruyucu bıçak kapağına takılabilir. 18V Kärcher pil gücü LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir batarya, 18 V Battery Power batarya platformu cihazlarında kullanılabilir.