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    Bataryalı çalı budayıcı HGE 36-60 Bataryalı Çit Düzenleyici | Kärcher

    Kärcher hedge trimmer with yellow and black design, featuring a long blade and protective cover.

    Bataryalı çalı budayıcı

    HGE 36-60 Bataryalı Çit Düzenleyici

    Sipariş numarası: 1.444-250.0

    • Dönebilen tutma kolu, 18 V batarya platformu
    • Bıçak koruyucu, çit süpürme aparatı
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    Çit yüksekliği: 1 m, 1. seviyede tek taraflı kesim