Bataryalı çalı budayıcı HGE 36-60 Bataryalı Çit Düzenleyici | Kärcher

Mükemmel kesim: Kärcher 36 V HGE 36-60 Şarjlı çit düzelticisi. İki kademeli hız kontrolü sayesinde, kullanıcılar uygulamaya bağlı olarak maksimum hız ve maksimum güç arasında seçim yapabilir. Ayrıca, testere fonksiyonu daha kalın dalların kesilmesini sağlar. 180 ° döndürülebilen tutamağı sayesinde kollarınızın ve omuzlarınızın yorulmasını önler. Başka bir pratik özelliği, süpürme aparatıdır. Çit düzelticideki lazerle kesilmiş ve elmasla taşlanmış bıçak, her seferinde hassas kesim sonuçları sağlar. Ek bıçak koruyucusu, binaya, zemine ve bıçağın kendisine zarar gelmesini önler. Bıçak koruyucusuna entegre edilmiş kaldırma halkası, duvarda yerden tasarruf sağlayan bir saklama alanı sağlar.

İki kademeli hız kontrolü Uygulamaya bağlı olarak, kullanıcılar maksimum hız ve maksimum güç arasında seçim yapabilir. Seviye 1: Yüksek hız. Hassas kontur kesimleri için idealdir. Seviye 2: Yüksek güç. Kalın dalları ve yoğun çitleri kesmek için idealdir. Dönebilen arka tutma kolu Kol, rahat bir çalışma pozisyonu sağlamak için birden fazla aşamada 180 ° döndürülebilir. Çilt süpürgesi Normalde kullanıcının önündeki zemin boyunca çitin içine düşecek çit kesimlerini rahatça süpürür. Testere işlevi Ara sıra daha kalın dallara sahip çitler için özellikle pratiktir. Lazer kesim ve elmas taşlanmış bıçak Bıçak hassas bir kesme sonucu sağlar. Ergonomik kol tasarımı Daha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için. Kontrol koruması Bıçağı korur ve binaların ve zeminlerin hasar görmesini önler. Duvarda pratik bir şekilde saklamak için entegre fonksiyon İkili emniyet koruması Çit budayıcısının istem dışı çalıştırılmasına karşı. 36 V Kärcher Pil Gücü pil platformu LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir pil, diğer tüm 36 V Kärcher Pil Gücü platformu cihazlarında kullanılabilir.