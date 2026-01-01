Bataryalı çalı budayıcı HGE 36-60 Bataryalı Çit Düzenleyici | Kärcher

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Bataryalı çalı budayıcı
Sipariş numarası: 1.444-250.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
36 V Batarya platformu
Kesme uzunluğu (cm)
60
Diş aralığı (mm)
26
Hız ayarı
Evet
Hız seviyeleri
2
Bıçak hızı (kesikler/dk)
Level 1: 2700 Level 2: 760
Kesme bıçağı tipi
Lazer kesim, elmas taşlanmış
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
36
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (m)
max. 600 max. 1200
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 85 max. 170
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1077 x 213 x 183
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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