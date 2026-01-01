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    Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors, labelled with pressure and temperature specifications.

    Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q

    Sipariş numarası: 2.641-709.0

    Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008’den bu yana olan K2 - K7 serisi için.