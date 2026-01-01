Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.641-709.0Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008’den bu yana olan K2 - K7 serisi için.
Sıcaklık (°C)
max. 60
Maksimum basınç (Bar)
180
Uzunluk (m)
6
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
245 x 245 x 55
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.