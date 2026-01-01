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    Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure cleaner hose with brass connectors on a white background.

    Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q

    Sipariş numarası: 2.641-721.0

    2009’dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.