Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.641-721.02009’dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.
Sıcaklık (°C)
max. 60
Maksimum basınç (Bar)
180
Uzunluk (m)
9
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
245 x 245 x 65
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.