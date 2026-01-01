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    Hortum askılı hortum seti, 15 m | Kärcher

    Kärcher garden hose set with yellow hose, connectors, and black wall mount bracket.

    Hortum askılı hortum seti, 15 m

    Sipariş numarası: 2.645-114.0

    Hortum askısı, 15 m PrimoFlex® hortum (1/2"), sprey nozulu 1" çaplı musluk konektörü ve 3/4" çap düşürücü, universal hortum konektörü ile Aqua Stop'lu universal hortum konektörü bulunan hortum seti.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.