Hortum askılı hortum seti, 15 m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-114.0Hortum askısı, 15 m PrimoFlex® hortum (1/2"), sprey nozulu 1" çaplı musluk konektörü ve 3/4" çap düşürücü, universal hortum konektörü ile Aqua Stop'lu universal hortum konektörü bulunan hortum seti.
Çap
1/2″
Uzatma hortumu (m)
15
Diş boyutu
G1
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
2
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
260 x 260 x 110
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları