Hortum askısı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-044.0Duvara monte etmek için ağır iş hortum askısı. Pratik ve alandan tasarruflu. Nozul deposu ile birlikte. Tüm standart bahçe hortumları için.
(m)
max. 35 max. 25 max. 20
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
160 x 250 x 180
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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