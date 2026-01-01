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    Hortum askısı | Kärcher

    Black Kärcher hose holder with wall mounting holes, featuring a curved design and embossed logo.

    Hortum askısı

    Sipariş numarası: 2.645-044.0

    Duvara monte etmek için ağır iş hortum askısı. Pratik ve alandan tasarruflu. Nozul deposu ile birlikte. Tüm standart bahçe hortumları için.