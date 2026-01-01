Hortum Asma Aparatı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-161.0Duvara kolay montaj için Sağlam Hortum Askısı Plus. Pratik ve yerden tasarruf sağlayan hortum muhafazası. Nozullar, püskürtme tabancaları, konektörler ve bahçe eldivenleri için saklama kutusu ile. Tüm yaygın hortumlar için uygundur.
(m)
max. 35 max. 25 max. 20
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
145 x 300 x 305
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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