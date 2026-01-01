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    Hortum Asma Aparatı | Kärcher

    Black Kärcher hose reel holder with a triangular design, featuring a branded logo on the front.

    Hortum Asma Aparatı

    Sipariş numarası: 2.645-161.0

    Duvara kolay montaj için Sağlam Hortum Askısı Plus. Pratik ve yerden tasarruf sağlayan hortum muhafazası. Nozullar, püskürtme tabancaları, konektörler ve bahçe eldivenleri için saklama kutusu ile. Tüm yaygın hortumlar için uygundur.