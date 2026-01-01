Hortum bağlantı | Kärcher

Sağlam musluk konektörleri, hortum kaplinleri ve hortumlar etkili sulamanın temelini oluşturur. Bu yüzden Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, üniversal hortum onarım birimi. Tüm yaygın bahçe hortumları için üniversal hortum onarım birimi kolay tutuş için ergonomik bir tasarım sunmaktadır. İki hortum parçasını bağlamak veya onarmak için ideal çözüm. universal hortum onarım birimi en yaygın üç hortum çapı ile uyumludur.

Ergonomik şekilli Kullanım kolaylığı için. Her yerde kullanılabilir Tüm bahçe hortumları için uygun Her yerde kullanılabilir Tüm bahçe hortumları için uygun Tutamakta konforlu kauçuk halka Kolay kullanım ve daha iyi takılma için 2 hortum bağlantısı için Kullanım kolaylığı için. 2 hortum bağlantısı için Sağlamlık ve dayanıklılık Çap düşürücü İki diş boyutunun bağlanmasını sağlar