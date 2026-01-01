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    Hortum bağlantı | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with ribbed grips and visible branding, isolated on a white background.

    Hortum bağlantı

    Sipariş numarası: 2.645-197.0

    Tüm yaygın bahçe hortumları için üniversal hortum onarım birimi. İki hortum parçasını bağlamak veya onarmak için kullanılır.