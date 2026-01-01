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    Hortum Primo Flex® 5/8" – 25 m | Kärcher

    Coiled yellow Kärcher garden hose with black stripes, resting on a white surface.

    Hortum Primo Flex® 5/8" – 25 m

    Sipariş numarası: 2.645-140.0

    PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.