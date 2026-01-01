Hortum Primo Flex® 5/8" – 25 m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-140.0PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.
Çap
5/8″
Uzatma hortumu (m)
25
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
3.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
370 x 370 x 85
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları