Hortum PrimoFlex® 1/2" – 50 m | Kärcher

PrimoFlex® kaliteli hortum 1/2" 50 m, küçük alanlardan büyük alanlara ve bahçelere kadar sulama yapmak için idealdir. 3 katlı bahçe hortumu, basınca dayanıklı, güçlendirilmiş kılıflı, ftalat, kadmiyum, baryum ve kurşun içermez, sağlığa zararı yoktur. Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman malzemeyi korur ve şeffaf iç katman hortumun içinde mantar oluşmasını önler. Patlama basıncı: 24 bar. Hortumun çalışma sıcaklık aralığı -20 - 65 °C. Kärcher bahçe hortumları son derece esnek ve dayanıklıdır, dolaşmazlar. Avantajları açık; son derece dayanıklı ve kullanımı kolaydır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!

12 yıl garanti Garantili dayanıklılık 3 katlı Dolaşmaya karşı dayanıklı Patlama basıncı: 24 bar Garantili sağlamlık Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu Kullanım kolaylığı için. 0 ile +40 °C arası yüksek sıcaklık direnci Garantili sağlamlık Kadmiyum, baryum ve kurşun içermez Sağlı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturmaz Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler Garantili sağlamlık ve dayanıklılık Ftalat içermeyen (< %0,1) kaliteli bahçe hortumu Sağlı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturmaz Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman Garantili sağlamlık