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    Hortum PrimoFlex® plus 3/4" – 25 m | Kärcher

    Coiled Kärcher garden hose with a textured black and grey surface and a yellow stripe, placed on a white background.

    Hortum PrimoFlex® plus 3/4" – 25 m

    Sipariş numarası: 2.645-148.0

    25 m PrimoFlex® Plus bahçe hortumu (3/4"). Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 45 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.
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