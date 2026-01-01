Hortum PrimoFlex® plus 3/4" – 50 m | Kärcher

PrimoFlex® Plus kaliteli hortum 3/4" 50 m, küçük alanlardan büyük alanlara ve bahçelere kadar sulama yapmak için idealdir. 3 katlı bahçe hortumu, basınca dayanıklı, güçlendirilmiş kılıflı, ftalat, kadmiyum, baryum ve kurşun içermez, sağlığa zararı yoktur. Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman malzemeyi korur ve şeffaf iç katman hortumun içinde mantar oluşmasını önler. Patlama basıncı: 45 bar. Hortumun çalışma sıcaklık aralığı -20 - 65 °C. Kärcher PrimoFlex® kaliteli hortumlar dayanıklıdır, esnektir, dolaşmaz ve kolay kullanım için tasarlanmıştır. Örgülü sarı DuPontTM Kevlar® fiber, dayanıklı, yüksek kaliteli PrimoFlex® Plus hortumlarımızın ayırt edici bir özelliğidir.

15 yıl garanti Garantili dayanıklılık 3 katlı Dolaşmaya karşı dayanıklı Bursting pressure 30 bar Garantili sağlamlık Son derece sağlam, esnek ve dolaşmaya karşı dayanıklı hortum Kullanım kolaylığı için. -20 ile +65°C arasında yüksek sıcaklık dayanımı Garantili sağlamlık Yenilikçi DuPontTM Kevlar® fiber ile örgülü dokuma Yüksek güç ve dayanıklılık Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler Garantili dayanıklılık Ftalat içermeyen (< %0,1) kaliteli bahçe hortumu Sağlı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturmaz