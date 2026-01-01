Hortum PrimoFlex® plus 5/8" – 25 m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-146.025 m PrimoFlex® Plus bahçe hortumu (5/8"). Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 45 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.
Çap
5/8″
Uzatma hortumu (m)
25
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
4
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
350 x 350 x 105
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları