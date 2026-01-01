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    Hortum PrimoFlex® plus 5/8" – 50 m | Kärcher

    Coiled Kärcher garden hose with grey and yellow stripes, placed on a white background.

    Hortum PrimoFlex® plus 5/8" – 50 m

    Sipariş numarası: 2.645-147.0

    50 m PrimoFlex® Plus bahçe hortumu (5/8"). Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 45 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.
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