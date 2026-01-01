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    Hortum PrimoFlex® premium 1/2" – 20 m | Kärcher

    Coiled Kärcher garden hose with black and grey mesh pattern, placed on a white background.

    Hortum PrimoFlex® premium 1/2" – 20 m

    Sipariş numarası: 2.645-150.0

    20 m PrimoFlex® Premium kaliteli bahçe hortumu (1/2"). Patentli çifte güçlendirilme teknolojisi. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 50 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.
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