Hortum PrimoFlex® premium 1/2" – 50 m | Kärcher

PrimoFlex® Premium kaliteli hortum 1/2" 50 m, küçük alanlardan büyük alanlara ve bahçelere kadar sulama yapmak için idealdir. Burulmayan 5 katlı çifte güçlendirilmiş bahçe hortumu patentlidir. Yüksek basınca dayanıklılık için DuPontTM imalatı yenilikçi Kevlar® fiber ile örülmüştür: Patlama basıncı: 50 bar. Ftalat, kadmiyum, baryum ve kurşun içermez, sağlığa zararı olmayan kaliteli hortum. Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman malzemeyi korur ve şeffaf iç katman hortumun içinde mantar oluşmasını önler. Hortumun çalışma sıcaklık aralığı -20 - 65 °C. 18 yıl garantili. Kärcher PrimoFlex® kaliteli hortumlar dayanıklıdır, esnektir, dolaşmaz ve kolay kullanım için tasarlanmıştır. Örgülü sarı DuPontTM Kevlar® fiber, dayanıklı, yüksek kaliteli PrimoFlex® Premium hortumlarımızın ayırt edici bir özelliğidir.

18 yıl garanti Garantili dayanıklılık 5 katlı Dolaşmaya karşı dayanıklı Patlama basıncı: 50 bar Garantili sağlamlık Son derece esnek, dolaşmaya ve burulmaya dayanıklı Kullanım kolaylığı için. -20 ile +65°C arasında yüksek sıcaklık dayanımı Garantili sağlamlık Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler Garantili dayanıklılık Ftalat içermeyen (< %0,1) kaliteli bahçe hortumu Sağlı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturmaz Yenilikçi DuPontTM Kevlar® fiber ile örgülü dokuma Yüksek güç ve dayanıklılık Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman Sert ve dayanıklı