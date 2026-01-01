Hortum PrimoFlex® premium 1/2" – 50 m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-151.050 m PrimoFlex® Premium kaliteli bahçe hortumu (1/2"). Patentli çifte güçlendirilme teknolojisi. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 50 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.
Çap
1/2″
Uzatma hortumu (m)
50
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
7.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
7.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
390 x 390 x 170
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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