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    Hortum PrimoFlex® premium 5/8" – 50 m | Kärcher

    Coiled Kärcher garden hose with textured grey and black pattern, resting on a white surface.

    Hortum PrimoFlex® premium 5/8" – 50 m

    Sipariş numarası: 2.645-153.0

    50 m PrimoFlex® Premium kaliteli bahçe hortumu (5/8"). Patentli çifte güçlendirme teknolojisi. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 50 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.
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