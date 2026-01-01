Hortum sarıcı (Mini) | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.645-210.0Balkonların, çatı teraslarının ve küçük bahçelerin sulanması için kompakt hortum kutusu. Kolay ve hızlı sarılma ve açılma. Evde yerden tasarruf sağlayarak depolamak için ideal.
Uzatma hortumu (m)
10
(m)
10
(Bar)
24
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
2.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
145 x 285 x 330
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları