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    Hortum sarıcı (Mini) | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow and black design, accompanied by various connectors and a spray nozzle.

    Hortum sarıcı (Mini)

    Sipariş numarası: 2.645-210.0

    Balkonların, çatı teraslarının ve küçük bahçelerin sulanması için kompakt hortum kutusu. Kolay ve hızlı sarılma ve açılma. Evde yerden tasarruf sağlayarak depolamak için ideal.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.