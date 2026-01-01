Hortum seti 1/2" 20 m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-115.020 m standart hortum (1/2"), sprey tabancası, 3/4" dişli musluk konektörü ve 1/2" diş azaltıcı ile üniversal hortum konektörü ve Aqua Stop'lu üniversal hortum konektörü bulunan hortum seti.
Çap
1/2″
Uzatma hortumu (m)
20
Diş boyutu
G3/4
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
2.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
360 x 360 x 100
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları