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    Hortum seti 1/2" 20 m | Kärcher

    Kärcher garden hose set with spray gun, connectors, and yellow coiled hose, displayed on a white background.

    Hortum seti 1/2" 20 m

    Sipariş numarası: 2.645-115.0

    20 m standart hortum (1/2"), sprey tabancası, 3/4" dişli musluk konektörü ve 1/2" diş azaltıcı ile üniversal hortum konektörü ve Aqua Stop'lu üniversal hortum konektörü bulunan hortum seti.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.