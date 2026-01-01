Hortum seti, 10 m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-301.0Basınçlı yıkayıcıya veya bahçe sulamaya su sağlamak için hortum seti. 10 m hortum (1/2"), G3/4 musluk adaptörü ve Aqua Stop'lu ve Aqua Stop'suz hortum konektörü ile.
Çap
1/2″
Uzatma hortumu (m)
10
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
1.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
280 x 280 x 110
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları