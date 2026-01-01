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    Hortum seti, 10 m | Kärcher

    Yellow Kärcher garden hose coiled, with four black and yellow connectors placed beside it.

    Hortum seti, 10 m

    Sipariş numarası: 2.645-301.0

    Basınçlı yıkayıcıya veya bahçe sulamaya su sağlamak için hortum seti. 10 m hortum (1/2"), G3/4 musluk adaptörü ve Aqua Stop'lu ve Aqua Stop'suz hortum konektörü ile.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.