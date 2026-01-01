Hortum seti, 10 m | Kärcher

Hortum seti, sadece basınçlı yıkayıcılar için besleme hortumu olarak değil, aynı zamanda bahçe sulaması için de kullanılabilir. Set, 10 m hortum (1/2"), G3/4 musluk adaptörü, hortum bağlantısı ve Aqua Stop'lu hortum bağlantısından oluşur. Kärcher sulama hattındaki bahçe hortumları son derece esnek, sağlam ve bükülmeye karşı dayanıklıdır. .

Hortum bağlantısı Yüksek basınçlı yıkama makineleri için su beslemesi olarak ve bahçe sulaması için ideal Aqua stoplu hortum bağlantısı Yüksek basınçlı yıkama makineleri için su beslemesi olarak ve bahçe sulaması için ideal G3/4 musluk adaptörü Yüksek basınçlı yıkama makineleri için su beslemesi olarak ve bahçe sulaması için ideal