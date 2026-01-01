Hortum taşıyıcı HT 3.420 kit 1/2" | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.645-166.0Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, açılı hortum konektörü, serbest dönen el kolu ve yerden tasarruf için yenilikçi katlanma özelliği ile kompakt hortum taşıyıcı. Tamamen monte edilmiş.
Uzatma hortumu (m)
20
(m)
max. 20
(Bar)
24
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
2.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
390 x 450 x 700
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları