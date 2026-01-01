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    Hortum taşıyıcı HT 3.420 kit 1/2" | Kärcher

    Kärcher hose reel cart with yellow hose, black wheels, and silver handle, isolated on a white background.

    Hortum taşıyıcı HT 3.420 kit 1/2"

    Sipariş numarası: 2.645-166.0

    Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, açılı hortum konektörü, serbest dönen el kolu ve yerden tasarruf için yenilikçi katlanma özelliği ile kompakt hortum taşıyıcı. Tamamen monte edilmiş.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.