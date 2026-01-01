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    Hortum taşıyıcı HT 4.500 | Kärcher

    Kärcher hose reel cart with black and yellow wheels, silver handle, and crank.

    Hortum taşıyıcı HT 4.500

    Sipariş numarası: 2.645-170.0

    Aksesuar tutucusu ve saklama kancası ile taşınabilir hortum taşıyıcı. Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, hortumun dolaşmasını engellemek için açılı hortum konektörleri, serbest döner kol, yenilikçi katlama özelliği ile ve yer tasarruflu depolama. Tamamen monte edilmiş.