Hortum taşıyıcı HT 4.500 | Kärcher

Taşınabilir araba! Sprey boruları, sprey tabancaları vb. için aksesuar tutucusu ve kısa hortum için depolama kancası bulunan yeni, kullanıma hazırdır. Araba her zaman el atında ve sulama alanında olacağı için hortumu tüm bahçe boyunca çekmeye gerek yoktur. Uzun hortum su musluğuna takılır, yere açılır ve orada kalır. Bu da hortumun bahçe yataklarından, çalılardan ve mobilyalardan uzak kalmasını sağlar. Hortum taşıyıcının etrafında 3 ila 5 m menzil içinde sulama daha kısa hortum ile halledilir. Katlanabilir işlevi sayesinde HT 4.500 kolaylıkla depolanabilir ve yerden tasarruf sağlar. Kapasite: 50 m 1/2"-hortum veya 35 m 5/8"-hortum veya 23 m 3/4"-hortum. Tamamen monte edilmiş.

2 x hortum bağlantı aparatı Artırılmış hareket kabiliyeti Geniş tekerlekler Artırılmış hareket kabiliyeti Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir Serbest dönen el kolu Hortumların ergonomik şekilde açılması ve sarılması Geniş tekerlekler Artırılmış hareket kabiliyeti Katlanma işlevi Alandan tasarruf sağlayan depolama Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir Serbest dönen el kolu Hortumların ergonomik şekilde açılması ve sarılması Serbest dönen el kolu Hortumların ergonomik şekilde açılması ve sarılması G3/4 musluk konektörü ve G1/2 azaltma parçası Artırılmış hareket kabiliyeti G3/4 musluk konektörü ve G1/2 azaltma parçası Artırılmış hareket kabiliyeti Katlanma işlevi Alandan tasarruf sağlayan depolama Kaymaz ve ergonomik tutamak Artırılmış hareket kabiliyeti Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir Artırılmış hareket kabiliyeti Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir Hortumların ergonomik şekilde açılması ve sarılması