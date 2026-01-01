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    Hortum taşıyıcı HT 4.520 kit 1/2" | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow hose, black and yellow wheels, and a handle for easy transport.

    Hortum taşıyıcı HT 4.520 kit 1/2"

    Sipariş numarası: 2.645-168.0

    Depolama kancası ve aksesuar tutucusu ile taşınabilir hortum arabası. Yüksekliği ayarlanabilir itme çatalı, açılı bağlantı adaptörü, serbest döner kol ve detaylı katlama işlevi.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.