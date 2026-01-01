Hortum taşıyıcı HT 4.520 kit 1/2" | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-168.0Depolama kancası ve aksesuar tutucusu ile taşınabilir hortum arabası. Yüksekliği ayarlanabilir itme çatalı, açılı bağlantı adaptörü, serbest döner kol ve detaylı katlama işlevi.
Uzatma hortumu (m)
20
(m)
max. 20
(Bar)
24
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
4.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
440 x 485 x 857
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları