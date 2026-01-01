Hortum taşıyıcı HT 4.520 kit 5/8" | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.645-169.0Aksesuar tutucusu ve saklama kancası ile taşınabilir hortum taşıyıcı. Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, hortumun dolaşmasını engellemek için açılı hortum konektörleri, serbest döner kol, yenilikçi katlama özelliği ile ve yer tasarruflu depolama. Tamamen monte edilmiş.
Uzatma hortumu (m)
20
(m)
max. 20
(Bar)
24
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
5.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
440 x 485 x 857
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları