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    Hortum taşıyıcı HT 4.520 kit 5/8" | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow hose, black and yellow wheels, and a handle for easy transport.

    Hortum taşıyıcı HT 4.520 kit 5/8"

    Sipariş numarası: 2.645-169.0

    Aksesuar tutucusu ve saklama kancası ile taşınabilir hortum taşıyıcı. Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, hortumun dolaşmasını engellemek için açılı hortum konektörleri, serbest döner kol, yenilikçi katlama özelliği ile ve yer tasarruflu depolama. Tamamen monte edilmiş.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.