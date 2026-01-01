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    Hortum taşıyıcı HT 80 M Kit | Kärcher

    Kärcher hose reel cart with grey drum, yellow handle, and black wheels, featuring a yellow and black spray nozzle.

    Hortum taşıyıcı HT 80 M Kit

    Sipariş numarası: 2.645-043.0

    Depolama kancası ve aksesuar tutucusu ile taşınabilir hortum arabası. Yüksekliği ayarlanabilir ve yerden tasarruf sağlar.
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