Hortum taşıyıcı HT 80 M | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.645-042.0Yüksekliği ayarlanabilir yenilikçi katlanma işlevi ile yerden tasarruf eden hortum arabası. Tamamen monte edilebilir.
(m)
max. 80 max. 60 max. 40
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
5.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
420 x 570 x 853
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları