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    Hortum taşıyıcı HT 80 M | Kärcher

    Kärcher hose reel cart with two large wheels, grey reel, and yellow handle on a metal frame.

    Hortum taşıyıcı HT 80 M

    Sipariş numarası: 2.645-042.0

    Yüksekliği ayarlanabilir yenilikçi katlanma işlevi ile yerden tasarruf eden hortum arabası. Tamamen monte edilebilir.