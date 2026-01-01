Hortum taşıyıcı HT 80 M | Kärcher

Monte edilmiş hortum taşıyıcı arabası seti orta ila geniş alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. Yenilikçi bir katlama işlevi ile kolaylıkla katlanabilir ve alandan tasarruf sağlar. Ekipman detayları: yüksekliği ayarlanabilir itme çatalı, açılı bağlantı adaptörü, sarma kolu ve yenilikçi katlanma fonksiyonu ile kolay depolanabilir.

Açılı hortum bağlantı aparatı Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir Kolay tutuş için rahat tutamak Hortum kılavuzu Kolar hortum sarma için Çelik çerçeve ve tambur