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    Hortum Uzatma Bağlantısı | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner hose coiled neatly, featuring two connectors at each end.

    Hortum Uzatma Bağlantısı

    Sipariş numarası: 2.863-305.0

    3,5 m uzunluğundaki hortum uzatması, Home & Garden serisindeki tüm Kärcher ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur ve daha büyük bir çalışma yarıçapı ve daha fazla hareket özgürlüğü sağlar.