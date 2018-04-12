Hortum Uzatma Bağlantısı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-305.03,5 m uzunluğundaki hortum uzatması, Home & Garden serisindeki tüm Kärcher ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur ve daha büyük bir çalışma yarıçapı ve daha fazla hareket özgürlüğü sağlar.
Standart iç çap (mm)
35
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
3600 x 55 x 64
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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