Hortum Uzatma Bağlantısı | Kärcher

3,5 m uzunluğundaki hortum uzatması, çalışma yarıçapını ve hareket serbestliğini artırarak, özellikle merdiven temizliğinde veya araç içi temizliğinde çalışmayı kolaylaştırır. Pratik hortum uzatması, Ev ve Bahçe serisindeki tüm Kärcher ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur.