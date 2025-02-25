Hortumlar | Kärcher

Kärcher, ürünleri için yüksek kalite standartları belirler. Ancak Kärcher bahçe hortumunuzda malzeme veya üretim kaynaklı bir arıza oluşması durumunda, garanti süresi içinde bu arızanın ücretsiz olarak giderilmesi hakkına sahipsiniz. Kärcher bahçe hortumlarının modeline bağlı olarak garanti süresi 12 ila 18 yıl arasında değişir:

PrimoFlex® : 12 yıl

: 12 yıl Performance Plus : 15 yıl

: 15 yıl Performance Premium : 18 yıl

Kärcher bahçe hortumunuzda meydana gelen renk değişimleri garanti kapsamı dışındadır. Ayrıca satış şirketlerimiz tarafından belirlenen garanti koşulları da geçerlidir. Bu koşullara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir veya satıcıdan talep edebilirsiniz. Garanti koşullarında; garanti kapsamının içeriği, coğrafi geçerlilik alanı ve garanti verenin adı ve adresi yer alır. Elbette verilen garanti, cihazı satın aldığınız satıcıya karşı yasal haklarınızı etkilemez.