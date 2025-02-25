Hortumlar | Kärcher

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Kärcher’in kaliteli hortumları, sağlığa zararlı plastikleştiriciler içermez. Dayanıklılıkları, esneklikleri ve kıvrılmaya karşı dirençleriyle öne çıkar; ayrıca üstün işlevsellik ve kolay kullanım sunar.
Kärcher, malzeme seçiminde büyük titizlik gösterir ve çevreye ile sağlığa zararlı ftalatlar ve ağır metaller gibi maddelerden kaçınır. Buna ek olarak, işlevsellik ve kullanım kolaylığı açısından optimize edilmiş hortumlar; dayanıklı, esnek ve kıvrılmaya karşı dirençlidir.
Bağlayın ve kullanmaya başlayın! Bu hortum seti, bir basınçlı yıkayıcıya su beslemesi için gerekli tüm aksesuarları içerir. Set kapsamında 10 m uzunluğunda PrimoFlex® hortum (1/2"), G3/4 musluk adaptörü ve biri Aqua Stop özellikli olmak üzere iki hortum bağlantı parçası bulunur. Bu hortum seti, PCL patio temizleyici gibi diğer cihazlar için besleme hortumu olarak ve bahçe sulama uygulamalarında da kullanılabilir.
Kärcher, ürünleri için yüksek kalite standartları belirler. Ancak Kärcher bahçe hortumunuzda malzeme veya üretim kaynaklı bir arıza oluşması durumunda, garanti süresi içinde bu arızanın ücretsiz olarak giderilmesi hakkına sahipsiniz. Kärcher bahçe hortumlarının modeline bağlı olarak garanti süresi 12 ila 18 yıl arasında değişir:
Kärcher bahçe hortumunuzda meydana gelen renk değişimleri garanti kapsamı dışındadır. Ayrıca satış şirketlerimiz tarafından belirlenen garanti koşulları da geçerlidir. Bu koşullara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir veya satıcıdan talep edebilirsiniz. Garanti koşullarında; garanti kapsamının içeriği, coğrafi geçerlilik alanı ve garanti verenin adı ve adresi yer alır. Elbette verilen garanti, cihazı satın aldığınız satıcıya karşı yasal haklarınızı etkilemez.