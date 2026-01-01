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    Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m | Kärcher

    Coiled Kärcher garden hose with yellow and black stripes, featuring a textured surface.

    Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m

    Sipariş numarası: 2.645-321.0

    Ultra dayanıklı, çok katmanlı örgülü malzemeden üretilmiş, 50 metre uzunluğundaki Performance Plus 5/8" bahçe hortumu. Sabit su akışı için esnektir ve bükülmelere karşı son derece dirençlidir.