Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m | Kärcher

Geliştirilmiş dokuya sahip yüksek kaliteli ve çok katmanlı malzemesi, yeni Kärcher Performance Plus bahçe hortumunu ultra dayanıklı, esnek ve bükülmelere karşı son derece dirençli kılar. Bu özellik, hortumun elde daha rahat tutulmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sabit bir su akışının korunmasını da garanti eder. 50 metrelik bahçe hortumunun hava koşullarına dayanıklı anti-UV dış katmanı malzemeyi korur ve opak orta katmanı hortumun içinde yosun oluşmasını engeller. Kärcher’in 5/8" çapındaki bu yeni ürünü, -20 ile +60 °C arasındaki etkileyici sıcaklık direncinin yanı sıra 40 bar patlama basıncına sahiptir. Dahası; bu dayanıklı ve kaliteli hortum ftalat (< %0,1), kadmiyum, baryum ve kurşun içermez; yani insan sağlığına zararlı hiçbir madde barındırmaz. 50 metre uzunluğundaki Performance Plus 5/8" hortum, orta ve büyük ölçekli bahçelerin ve diğer alanların sulanması için idealdir. Kärcher, bu hortumu 15 yıl garanti ile sunmaktadır.

Yüksek kaliteli çok katmanlı dokuma malzemeler Optimum su akışını garanti etmek için esneklik ve bükülme direnci 50 metre Orta ve büyük boyutlarda olan bahçeler için Kaliteli dokuma malzeme, hortuma 40 bara kadar basınçca dayanabilen ultra güçlü duvarlar sağlar. Zorlu Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu Kullanım kolaylığı için. Eksi 20 ve Artı 60 derece arasında yüksek sıcaklık direnci Kaliteli hortum Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler Ekstra uzun servis ömrü için Ftalatlar (< 0.1%), kadmiyum, baryum ve kurşun içermeyen kaliteli bahçe hortumu Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz Anti-UV dış tabaka Hava şartlarına son derece dayanıklı 15 yıl garanti Uzun ömürlüdür ve yüksek kalite standartlarını karşılar