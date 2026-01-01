Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-321.0Ultra dayanıklı, çok katmanlı örgülü malzemeden üretilmiş, 50 metre uzunluğundaki Performance Plus 5/8" bahçe hortumu. Sabit su akışı için esnektir ve bükülmelere karşı son derece dirençlidir.
Çap
5/8″
Uzatma hortumu (m)
50
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
8
Ambalajlı ağırlık (kg)
8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
390 x 390 x 190
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları