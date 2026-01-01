Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m | Kärcher

Kärcher'in Performance Premium 1/2" ürünü sıradan bir bahçe hortumu değildir. Kärcher Premium anti-torsiyon (dolanma önleyici) teknolojisine sahip yenilikçi örgülü malzemeden üretilen bu hortum; maksimum dayanıklılık, esneklik ve bükülme direnci sunar. Böylece hortum, orta ve büyük ölçekli bahçelerin ve diğer alanların sulanması sırasında kesintisiz bir su akışı sağlar. Ayrıca, hava koşullarına dayanıklı anti-UV dış katman malzemeyi korur ve opak orta katman hortumun içinde yosun oluşumunu engeller. Bu nedenle Kärcher, 18 yıllık etkileyici bir garanti sunmaktadır. 50 metre uzunluğundaki Performance Premium hortum; ftalat (< %0,1), kadmiyum, baryum ve kurşun içermemesi sayesinde sağlık ve sürdürülebilirlik açısından da yüksek puan alır. Diğer performans özellikleri arasında 45 bar patlama basıncı ve -20 ile +60 °C arasında değişen etkileyici bir sıcaklık direnci yer alır.

Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi Esnek ve bükülmelere karşı dayanıklı - döngü oluşumu olmadan optimum su akışı için. 50 metre Orta ve büyük boyutlarda olan bahçeler için Kaliteli örgülü malzeme, hortuma 45 bara kadar basınçlara dayanabilen ultra güçlü duvarlar kazandırır. Garantili sağlamlık Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu Kullanım kolaylığı için. Eksi 20 ve Artı 60 derece arasında yüksek sıcaklık direnci Kaliteli hortum Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler Ekstra uzun servis ömrü için Ftalat (<% 0,1), kadmiyum, baryum ve kurşun içermeyen kaliteli bahçe hortumu Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz Anti-UV dış tabaka Hava şartlarına son derece dayanıklı 18 yıl garanti Uzun ömürlüdür ve yüksek kalite standartlarını karşılar