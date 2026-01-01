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    Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m | Kärcher

    Coiled Kärcher garden hose with textured surface, neatly stacked in a circular pattern.

    Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m

    Sipariş numarası: 2.645-325.0

    Kärcher'den hortum inovasyonu: ultra esnek ve bükülmeye karşı dirençli Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 1/2". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium anti-torsiyon (dolanma önleyici) teknolojisi ile.