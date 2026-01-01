Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-325.0Kärcher'den hortum inovasyonu: ultra esnek ve bükülmeye karşı dirençli Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 1/2". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium anti-torsiyon (dolanma önleyici) teknolojisi ile.
Çap
1/2″
Uzatma hortumu (m)
50
Renk
Gri
Ağırlık (kg)
7
Ambalajlı ağırlık (kg)
7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
390 x 390 x 170
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları