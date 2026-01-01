HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2" | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.645-164.0Hortum ve bahçe aksesuarlarının yer kaplamaması için Sulama İstasyonu. Çıkarılabilir tambur; püskürtme boruları, nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı ve geniş depolama kutusu. Tam donanımlı.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
4.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
290 x 460 x 510
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları