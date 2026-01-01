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    HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2" | Kärcher

    Kärcher hose reel with yellow hose, mounted on a black portable frame with handle and crank.

    HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"

    Sipariş numarası: 2.645-164.0

    Hortum ve bahçe aksesuarlarının yer kaplamaması için Sulama İstasyonu. Çıkarılabilir tambur; püskürtme boruları, nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı ve geniş depolama kutusu. Tam donanımlı.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.