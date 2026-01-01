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    HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8 | Kärcher

    Kärcher hose reel cart with yellow hose, black wheels, and silver handle, isolated on a white background.

    HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8

    Sipariş numarası: 2.645-167.0

    Alandan tasarruf sağlayan depolama için yenilikçi katlanma işlevi, serbest dönen kol, açılı hortum bağlantı aparatı bulunan, yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir kompakt hortum arabası. Eksiksiz şekilde monte edilmiş.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.