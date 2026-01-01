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    Bataryalı çalı budayıcı HTR 18-45 Bataryalı Set Çit Kesme Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher hedge trimmer with black handle and long silver blade, isolated on a white background.

    Bataryalı çalı budayıcı

    HTR 18-45 Bataryalı Set Çit Kesme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.444-231.0

    • 45 cm kesme uzunluğu, 18 mm diş aralığı
    • 18 V batarya, batarya şarj cihazı, bıçak koruyucu
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    Çit yüksekliği: 1 m, tek taraflı kesim