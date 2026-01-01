Bataryalı çalı budayıcı HTR 18-45 Bataryalı Set Çit Kesme Makinesi | Kärcher

Batarya ile çalışan çit düzeltici HGE 18-45 Bataryalı set oldukça hafiftir, bu nedenle omuzlar ve kollar yorulmadan kolay, zahmetsiz çalışma sağlar. Ergonomik tutacağı, kullanımı rahat ve güvenli hale getirir. Elmas perdahlı bıçak, hassas bir kesme sonucu sağlar. Ayrıca, 2 el güvenlik devresi sayesinde kablosuz çit düzelticinin istem dışı çalışması önlenir. Bir pil ve bir pil şarj cihazı teslimata dahildir.

Kolay taşıma Omuzlar ve kollar uzun süre çalıştıktan sonra bile yorulmaz. Taşmalama bıçağı Bıçak hassas bir kesme sonucu sağlar. Ergonomik kol tasarımı Daha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için. İkili emniyet koruması Çit budayıcısının istem dışı çalıştırılmasına karşı. 18V Kärcher pil gücü LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.