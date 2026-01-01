Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Bataryalı çalı budayıcı HTR 36-60 Bataryalı Set Çit Kesme Makinesi | Kärcher

    Kärcher hedge trimmer with yellow handle, black blade cover, and battery charger on a white background.

    Bataryalı çalı budayıcı

    HTR 36-60 Bataryalı Set Çit Kesme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.444-251.0

    • 18 V batarya, batarya şarj cihazı, bıçak koruyucu, çit süpürme aparatı
    ¹⁾
    Çit yüksekliği: 1 m, 1. seviyede tek taraflı kesim