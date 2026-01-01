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    İki yönlü pirinç bağlantı aparatı | Kärcher

    Brass hose connector with black rubber rings on both ends, isolated on a white background.

    İki yönlü pirinç bağlantı aparatı

    Sipariş numarası: 2.645-100.0

    İki hortumu bağlamak ve hortum uzatmak için yüksek kaliteli, sağlam iki yönlü bakır konektör.