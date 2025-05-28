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    Islak Kuru Dikey Süpürge Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

    Islak Kuru Dikey Süpürge

    Cleaning the dining room the the Kärcher vacuum mop

    FCV 4

    Akıllı çözüm

    • Bir şarjla yaklaşık 200 m² alan temizleme performansı
    • Dört temizlik modu: Kuru mod, Advanced!Power modu, Dynamic!Control kir sensörlü otomatik mod, Stair!Assist merdiven modu
    • Güçlü BLDC motor
    • Etkili System!Clean kendi kendini temizleme sistemi ve 60 °C’de yıkanabilir Pure!Roll silindir
    Living room cleaning with vacuum mop

    FCV 3

    Esnek çözüm

    • Bir şarjla yaklaşık 130 m² alan temizleme performansı
    • Üç temizlik modu: Standart mod, Kuru mod, Advanced!Power modu
    • Etkili System!Clean kendi kendini temizleme sistemi
    Living room cleaning with vacuum mop

    FCV 2

    Kompakt çözüm

    • Tek batarya şarjıyla yaklaşık 110 m² alan performansı
    • İki temizlik modu: Standard modu ve Dry modu
    • Etkili System!Clean otomatik temizleme sistemi

    Islak Kuru Dikey Süpürge Modelleri Avantajları

    Vacuum mop Xtraclean mode

    3’ü 1 arada Xtra!Clean: minimum çabayla maksimum temizlik

    FCV 4 ıslak kuru süpürgeler, 3'ü 1 arada Xtra!Clean işlevi sayesinde zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Silme, vakumlama ve ıslak kuru süpürme: yenilikçi 3'ü 1 arada teknoloji, halılar dahil tüm zemin tiplerinde derinlemesine temizlik sağlar. İnatçı kirler ve büyük miktarda sıvı anında yok olurken, siz işi yarı sürede bitirerek gerçekten önemli olan şeylere daha fazla zaman ayırırsınız.

    Animation of the rollers of the vacuum mop

    Hijyenik temizlik için Hygienic!Spin teknolojisi

    Gerçek anlamda temiz ve hijyenik bir evin keyfini çıkarın: Kärcher ıslak kuru elektrikli süpürgeler, laboratuvar testleriyle %99'a kadar bakteri** giderdiği kanıtlanmış üstün Hygienic!Spin teknolojisine sahiptir. Dakikada 500'e kadar silindir dönüşü ve her zaman zemine temiz su uygulayan 2 tanklı sistemle donatılmıştır. Kir yayılmaz – sadece tertemiz, iz bırakmayan parlak zeminler elde edilir.

    ** Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılan testlere dayanmaktadır.

    Animation of dirt pickup of the vacuum mops

    Dynamic!Control – akıllı kir sensörü

    FCV 4 ıslak kuru süpürgemiz sizin için tüm düşünmeyi yapar: Akıllı kir sensörü, kir seviyesini otomatik olarak algılar ve hem emiş gücünü hem de su miktarını en uygun şekilde ayarlar. Böylece her seferinde mükemmel temizlik sonuçları elde edersiniz – manuel ayar yapmanıza gerek kalmaz.

    Büyük 3,2 inçlik Vision!Clean ekran sayesinde, kalan çalışma süresi, temizlik modu ve sistem durumu gibi tüm önemli bilgilere tek bakışta ulaşarak her zaman kontrolü elinizde tutabilirsiniz.

    Vacuum mops on different kind of floors

    Tüm zemin türlerinde kullanım için uygun – hatta halılarda bile

    Hassas parke zeminlerden fayanslara ve halılara kadar – ıslak kuru süpürgelerimis her türlü zemini kolayca temizleyebilir ve büyük miktarda sıvıyı rahatlıkla alabilir. İster dökülen kahve ister kurumuş lekeler olsun, zeminleriniz tertemiz olur.

    Vaccum mop cleaning stone floor in the dining room

    Advanced!Power modu – maksimum temizlik performansı

    Otomatik mod veya Standart moda göre %100’e kadar daha fazla emiş gücü ve %20 daha fazla su dağıtımı sağlayan Advanced!Power modu, en inatçı ve kurumuş kirleri bile zahmetsizce temizler. Bu güçlü teknoloji sayesinde zeminleriniz çok kısa sürede kurur ve hemen üzerine basılabilir.

    Vacuum mop cleaning stairs

    Akıllı Stair!Assist modu

    Akıllı Stair!Assist modu sayesinde, merdivenler ve zor ulaşılabilen alanların temizliği çocuk oyuncağı haline gelir. Optimize edilmiş ön ayarları ve akıllı otomatik başlatma/durdurma fonksiyonu sayesinde, FCV 4 ıslak kuru süpürge, hangi pozisyonda tutulursa tutulsun – hatta 90° açıyla bile – zahmetsizce temizler. En fazla esneklik ve temizlik gereken yerlerde maksimum performans sağlar.

    Vacuum mop in charging and cleaning station

    System!Clean ile kendi kendini temizleme sistemi

    Dakikada 550’ye kadar silindir dönüşü ile etkili kendi kendini temizleme fonksiyonu – kirle temas etmeden hızlı ve pratik temizlik sağlar. Aynı zamanda, cihaz ve aksesuarların kullanışlı depolanması hem yer tasarrufu yapar hem de bataryanın rahatça şarj edilmesini sağlar.

    Putting the vacuum mop rollers in the washing machine

    Pure!Roll: sürdürülebilir ve hijyenik

    Zahmetsiz derin temizlik: Ek kullanım kolaylığı için FCV 4 Pure!Roll silindiri 60 °C’de makinada yıkanabilir. Bu sayede kalıcı hijyenik tazelik sağlanırken aynı zamanda kaynaklar da tasarruf edilir.

    Animation of water tanks in vacuum mop

    Duo!Pure filtre sistemi: temiz hava, mükemmel performans

    Kärcher ıslak kuru süpürgenin çok aşamalı filtre sistemi, motoru nemden güvenilir şekilde korur; üstün filtrasyonu sayesinde, yüksek verimliliğe sahip düz katlanmış filtresiyle havadaki en küçük partikülleri bile etkili şekilde yakalar. Bu sistem, özellikle Kuru modda optimum hava filtrasyonu ve sağlıklı bir iç ortam iklimi sağlar.

    Vacuuming carpet with vacuum mop

    BLDC motor: güçlü, sessiz ve dayanıklı

    En yeni fırçasız motor teknolojisi sayesinde, FCV 4 ıslak kuru süpürge özellikle uzun kullanım ömrü, yüksek enerji verimliliği ve hoş derecede sessiz çalışma sunar – günlük kullanım için mükemmeldir.

    Vacuum mop display with run time and system status

    Verimli Comfort!Cell lityum iyon batarya: daha uzun çalışma süresi, sürdürülebilir performans

    Islak kuru süpürgelerimiz, geniş alanlarda bile zahmetsiz temizlik için 45 dakikaya kadar çalışma süresine sahip bir batarya ile donatılmıştır; uzun kullanım ömrü ve daha az elektronik atık için batarya, bakım gerektiğinde kolayca değiştirilebilir.

    Aksesuar ve deterjanlar

    Islak kuru dikey süpürgeler hakkında sıkça sorulan sorular