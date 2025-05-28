Islak Kuru Dikey Süpürge Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

Kärcher ıslak-kuru süpürgeler; ahşap, taş, fayans, plastik veya halı olsun tüm zeminlerde kullanılabilir. Rulolar yüzeylerde çizik gibi hasarlara neden olmaz. Cihazı tek bir noktada sabit tutmayın; her zaman hareket ettirerek kullanın.
RM 536 deterjan (sipariş numarası 6.295-944.0), tüm yaygın sert zeminlerin temizliği için idealdir. Ayrıca mikroplastik, silikon veya renklendirici içermeyen, sürdürülebilir ve vegan bir formül (sipariş numarası 6.296-286.0) de mevcuttur ve özellikle çocuklu veya evcil hayvanlı evler için uygundur.
RM 534 deterjan (sipariş numarası 6.295-941.0), sızdırmaz (vernikli) ahşap zeminler için idealdir (örneğin parke, laminat).
Yağlı/cilalı ahşap zeminler için RM 535 deterjan (sipariş numarası 6.295-942.0) kullanılır.
Taş zeminlerin temizliği için ise RM 537 deterjan (sipariş numarası 6.295-943.0) önerilir.