Bataryalı Basınçlı Yıkama K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Elektriksiz bile göz kamaştırıcı sonuçlar: Küçük arabalar, tekneler, bahçe mobilyaları, çöp kutuları ve evdeki küçük temizlik işleri gibi birçok farklı uygulama alanı için şarjla çalışan basınçlı yıkama makinesi. Temizlik esnasında, yüksek basınçlı tabancanın analog ekranı size her zaman seçilen modu gösterecektir. Ayrı basınç seviyeleri sadece püskürtme borusu değiştirilerek ayarlanır. Cihaz, 36 V Kärcher Batarya Platformundan 36 V / 5.0 Ah li-ion değiştirilebilir pil ile uyumludur. Batarya ve batarya şarj cihazı opsiyonel aksesuarlar olarak ayrıca temin edilebilir. Alternatif su kaynaklarından su çekmek için bir Kärcher vakum hortumu da bağlanabilir.

36 V değiştirilebilir batarya LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 36 V Pil Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Basınç seviyesi göstergeli yüksek basınç tabancası Çeşitli püskürtme borusu, farklı yüzeyleri temizlerken optimum sonuçlar için üç farklı basınç seviyesi sağlar. Yüksek basınçlı tabanca üzerindeki ekran, seçilen basınç seviyesini kontrol etmeyi kolaylaştırır. Su emişi Su bağlantısı olmadan temizlik için Kärcher vakum hortumu ile uyumludur. Vakum hortumu ayrıca satın alınabilir. Deterjan kullanımı Deterjan kullanımı için emiş borusu. Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur Entegre aksesuar muhafaza Hortum, püskürtme boruları ve tetik tabancası düzgün ve kompakt bir şekilde saklanabilir. Hızlı Bağlantı sistemi Yüksek basınç hortumu cihaz üzerinde kolaylıkla depolanabilir