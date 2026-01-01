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    Bataryalı Basınçlı Yıkama K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with two black spray lances on a white background.

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    Bataryalı Basınçlı Yıkama

    K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.117-200.0

    K 2 şarjlı basınçlı yıkama makinesi, güç bağlantısına ihtiyaç duymadan çok çeşitli esnek uygulamalar için idealdir. 36 V değiştirilebilir pil ve pil şarj cihazı isteğe bağlı aksesuar olarak ayrıca temin edilebilir.