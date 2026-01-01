Bataryalı Basınçlı Yıkama K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

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Bataryalı Basınçlı Yıkama
Sipariş numarası: 1.117-200.0K 2 şarjlı basınçlı yıkama makinesi, güç bağlantısına ihtiyaç duymadan çok çeşitli esnek uygulamalar için idealdir. 36 V değiştirilebilir pil ve pil şarj cihazı isteğe bağlı aksesuar olarak ayrıca temin edilebilir.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
36 V Batarya platformu
Basınç (Bar)
max. 110
Basınç aralığı
Yüksek basınç
Su debisi (l/sa)
340
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 40
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
14
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
7.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
245 x 303 x 629
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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