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    Bataryalı Basınçlı Yıkama K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with yellow casing, battery, charger, and two black spray lances on a white background.

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    Bataryalı Basınçlı Yıkama

    K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.117-220.0

    36 V değiştirilebilir batarya ve batarya şarj cihazı dahil: K2 Battery yüksek performanslı bataryalı basınçlı yıkama cihazı, güç bağlantısına ihtiyaç duymadan çok çeşitli uygulamalar için idealdir.