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    Basınçlı yıkayıcı K 2 Classic | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with hose, spray gun, and two lance attachments on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 2 Classic

    Sipariş numarası: 1.673-570.0

    Ultra kompakt, taşıması ve saklaması kolay: K 2 Classic basınçlı yıkama makinesi, hafif kirlilikler için idealdir.