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    Basınçlı yıkayıcı K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with hose, spray gun, and lance on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.673-000.0

    • Kir sökücü nozül