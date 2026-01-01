Basınçlı yıkayıcı K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.673-000.0
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Basınç (Bar / MPa)
110 / 11
Su debisi (l/sa)
max. 360
Saha performansı (m²/sa)
20
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 40
Nominal giriş gücü (kW)
1.4
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
182 x 280 x 390
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
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