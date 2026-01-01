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    Basınçlı yıkayıcı K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.601-888.0

    • Düzenli saklama: Tutma yerindeki hortum kancası ve yan taraftaki kablo kancası optimum düzen sağlar
    • Sprey borusu saklama bölümü
    • Deterjan tankı