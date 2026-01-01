Basınçlı yıkayıcı K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.601-888.0
Basınç (Bar / MPa)
20 - max. 120 / 2 - max. 12
Su debisi (l/sa)
max. 380
Saha performansı (m²/sa)
25
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 40
Nominal giriş gücü (kW)
1.6
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5
Ambalajlı ağırlık (kg)
7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
275 x 279 x 803
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları