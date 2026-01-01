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    Basınçlı yıkayıcı K 3 Classic Car | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with accessories: spray gun, extension wands, brush, detergent bottle, and hose.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    K 3 Classic Car

    Sipariş numarası: 1.676-222.0

    Hafif kirlerde çok daha etkili: Teleskobik sapa sahip, kompakt ve yerden tasarruf sağlayan Kärcher K 3 Classic Car basınçlı yıkama makinesi, özellikle araç temizliğinde son derece etkilidir.