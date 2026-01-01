Basınçlı yıkayıcı K 3 Classic Car | Kärcher

Basınçlı yıkama makinesinin tam gücüyle birleşen kompakt tasarım: Kärcher K 3 Classic Car, her alanda etkileyicidir. Ekstra Araç Temizleme Kiti, araç temizliğini daha etkili hale getirir; gri tabakayı temizlemek için bir yıkama fırçası, yüzeye iyi tutunan köpük ve maksimum kir çözme gücü sağlayan bir köpük nozulu ile 500 ml araç şampuanı içerir. Ayrıca, alüminyum teleskobik sapı sayesinde yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir, son derece taşınabilir ve esnektir. Quick Connect (Hızlı Bağlantı) püskürtme tabancası, 6 metrelik yüksek basınç hortumu, Vario Power püskürtme namlusu, kir sökücü namlu ve su filtresi ile donatılmış olan K 3 Classic Car; bahçe mobilyaları, bahçe aletleri, bisikletler ve ev çevresindeki hafif kirlerin dönemsel temizliği için idealdir. Saatteki alan performansı ise 25 metrekaredir.

Ön kapakta hortum muhafazası Hortum rahatlıkla ön kapağa asılabilir. Teleskopik tutma kolu Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir. Deterjan kullanımı Deterjan kullanımı için emiş borusu. Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama Sprey boruları her zaman kolay ulaşılabilir ve temizlik tamamlandığında kompakt bir şekilde cihazın içinde saklanabilir.