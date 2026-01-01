Basınçlı yıkayıcı K 3 Classic | Kärcher

Kompakt boyutlarına rağmen Kärcher K 3 Classic, bir basınçlı yıkama makinesinin sunduğu tüm gücü eksiksiz sağlar. Ayrıca alüminyum teleskobik sapı sayesinde yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir, son derece taşınabilir ve esnektir. Quick Connect püskürtme tabancası, 6 metrelik yüksek basınç hortumu, Vario Power püskürtme namlusu, kir sökücü namlu ve su filtresi ile donatılmış olan K 3 Classic; bahçe mobilyaları, bahçe aletleri, bisikletler ve ev çevresindeki diğer alanlardaki hafif kirlerin dönemsel temizliği için uygundur. Saatteki alan performansı ise 25 metrekaredir.

Ön kapakta hortum muhafazası Hortum rahatlıkla ön kapağa asılabilir. Teleskopik tutma kolu Alüminyum teleskopik tutamak, taşıma için uzatılabilir ve depolama için, tekrar geri çekilebilir. Deterjan kullanımı Deterjan kullanımı için emiş borusu. Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama Sprey boruları her zaman kolay ulaşılabilir ve temizlik tamamlandığında kompakt bir şekilde cihazın içinde saklanabilir.