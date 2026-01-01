Basınçlı yıkayıcı K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Ev Kitli 'K3 Home', evin etrafındaki hafif kirlerde kullanım için mükemmel bir basınçlı yıkayıcıdır. Buna bisikletler, bahçe çitleri veya motosikletler gibi öğeler dahildir. Ekipman paketi, pratik Hızlı Bağlantı bağlantılı bir tabanca, 6 m uzunluğunda bir yüksek basınç hortumu ve pompayı kir parçacıklarının girişine karşı korumak için bir su filtresi içerir. Buna ek olarak, basıncı temizlik ihtiyaçlarınıza göre basitçe çevirerek ayarlanabilen Vario Power püskürtme borusu (VPS) ve en inatçı kirler için döner nokta jetli bir kir öğütücü vardır. Ev Kiti, daha geniş alanların sıçramadan temizlenmesi için yüzey temizleyici T 1 500 ml deterjanı içerir.

Hızlı bağlantı Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız. Deterjan tankı Deterjan uygulamasını kolaylaştıran pratik deterjan tankı Kablo sarma kancası Makine üzerinde kabloyu doğrudan sarabilmeyi sağlayan kanca Üç pistonlu eksenel pompa Hiç bakım gerektirmez. Güvenli valf ve motor durdurma fonksiyonu Aşırı basınç yükünü önlemek için Püskürtme tabancası kapatıldığında motoru durdurur.